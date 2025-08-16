LEXO PA REKLAMA!

Ju mbajnë të freskët dhe të hidratuar gjatë verës, ja kush janë frutat dhe perimet më të pasura me ujë

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 17:41
Soft

Ju mbajnë të freskët dhe të hidratuar gjatë verës,

Gjatë ditëve të nxehta, trupi humbet më shumë lëngje përmes djersitjes dhe ka nevojë për ujë e elektrolite për të ruajtur ekuilibrin. Përveç ujit që pimë, edhe ushqimi ndihmon shumë. Disa fruta e perime kanë përmbajtje të lartë uji dhe janë aleatë perfektë kundër dehidratimit.

Këto janë disa nga më të mirët:

• Kastraveci – mbi 96% ujë, shumë i lehtë dhe freskues. Mund ta hash në sallatë ose thjesht si snack.

• Selinoja – rreth 95% ujë, ndihmon edhe tretjen.

• Luleshtrydhet – mbi 91% ujë, të ëmbla dhe plot vitaminë C.

• Pjepri – rreth 90% ujë dhe i pasur me kalium, perfekt për balancimin e elektroliteve.

• Portokalli – mbi 85% ujë, përveçse një burim i fuqishëm i vitaminës C.

• Rrushi – i freskët, i ëmbël dhe hidratues; akoma më i mirë kur e fut në ngrirje.

• Ananasi – ka ujë, vitamina dhe enzima që ndihmojnë në tretje.

Këto fruta e perime jo vetëm shuajnë etjen, por japin edhe vitamina, minerale dhe fibra që forcojnë imunitetin dhe mbajnë trupin në formë.

