Ja disa arsye pse duhet të shmangni ujin me akull gjatë verës
Gjatë ditëve të nxehta të verës, një gotë ujë me akull duket e paezaur – e freskët, e kthjellët dhe e menjëhershme në efekt. Por pas kënaqësisë së parë, trupi mund të përballet me pasoja që shpesh nuk merren parasysh.
1. Nxit dehidratim, jo hidratim
Uji shumë i ftohtë ngadalëson përthithjen e lëngjeve. Trupi duhet ta ngrohë fillimisht ujin për të përdorur lëngjet hidratuese, duke vonuar efektin dhe duke ngatërruar ndjesinë e etjes.
2. Ul ritmin e zemrës
Një konsum i befasishëm i ujit të ftohtë mund të stimulojë nervin vagus, duke ngadalësuar përkohësisht ritmin e zemrës dhe duke krijuar marramendje ose ndjesi të lodhjes.
3. Pengon tretjen normale
Temperaturat e ulëta tkurrin enët e gjakut në stomak dhe zorrë, duke ngadalësuar qarkullimin dhe aktivitetin e enzimeve tretëse. Rezultati mund të jetë fryrje, dhimbje barku dhe tretje e ngadaltë.
4. Rrit prodhimin e mukusit dhe irriton fytin
Uji i ftohtë stimulojnë prodhimin e mukusit si reagim mbrojtës. Kjo mund të shkaktojë fyt të irrituar, zë të ngjirur dhe dhimbje fyti, të ngjashme me simptomat dimërore.
5. Ju lodh më shumë se sa mendoni
Trupi shpenzon energji për ta sjellë ujin e ftohtë në temperaturën normale, duke shtuar lodhjen dhe ndjenjën e mungesës së energjisë gjatë ditës.
6. Rrezik për kapsllëk dhe ngadalësim të tretjes
Uji i ftohtë mund të ngurtësojë ushqimin në sistemin tretës dhe të shkaktojë tkurrje të zorrëve, duke vështirësuar lëvizjen e masës ushqimore.
Rezultati? Edhe pse duket freskuese, uji me akull mund të sjellë pasoja të padëshiruara për trupin. Në vend të tij, rekomandohet konsumimi i ujit në temperaturë ambienti, i cili hidraton trupin më shpejt dhe nuk stresohet sistemi tretës.