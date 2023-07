HOROSKOPI/ 4 korrik 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Kjo është një nga ato ditët kur njerëzit mund të flasin shumë, por të përfundojnë duke mos thënë asgjë. Ka shumë llafe, por jo shumë përmbajtje. Bëni çmos që të nxirrni të paktën një ide të dobishme nga biseda.



Demi

Kushtojini vëmendje emaileve që shfaqen në adresën tuaj sot. Bëni një përpjekje shtesë për të kthyer mesazhet telefonike dhe pyetjet me shkrim. Një pjesë e rëndësishme e informacionit do t’ju vijë përmes një prej këtyre platformave.

Binjaket

Ka të ngjarë të zhgënjeheni nga njerëzit që keni përreth. Të tjerët nuk po tregojnë përkushtimin dhe pasionin në punën e tyre që ju shpesh shfaqni në rrugën tuajën. Jini të durueshëm me ta në vend që t’i gjykoni.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gaforrja

Do të arrini një pikë zhgënjimi sot, pasi gjithnjë e më shumë ide vijnë në rrugën tuaj. Problemi është se ka të ngjarë të mbingarkoheni shumë shpejt. Hidhni një hap prapa nga puna juaj dhe fitoni perspektivë, në vend që të zhyteni në konfuzion.

Luani

Mos kini frikë të trajtoni më shumë se një projekt në të njëjtën kohë. Aftësia juaj për të kryer shumë detyra do të jetë mjaft e fortë. Mos u trembni. Qëndroni të qetë dhe të mbledhur dhe do të jeni jashtëzakonisht produktiv.

Virgjeresha

Do të bëni hapa të mëdhenj në çdo gjë që do të ndërmerrni sot. Kjo është një kohë fantastike për ju që të lidheni me njerëz të tjerë dhe të krijoni lidhje të rëndësishme. Mos kini frikë të shtyni disa projekte për të komunikuar me të tjerët.





Peshorja

Pavendosmëria është armiku juaj më i madh sot. Tendenca është që ju të zhyteni aq shumë në ide sa të harroni mjetin tuaj më të vlefshëm – intuitën tuaj. Ndaloni për një moment dhe fokusohuni te vetja juaj.

Akrepi

Komunikimi është një katalizator kyç për përparimin sot. Mos e vendosni veten në një flluskë dhe mos mendoni se mund të bëni gjithçka pa ndihmën e të tjerëve. Pranoni që nuk dini gjithçka dhe kërkoni ndihmë kur të keni nevojë.

Shigjetari

Ritmi po rritet sot, ndaj lëvizni më shpejt. Të tjerët mund t’ju shohin si dembel ose të ngadaltë nëse nuk po tregoni një përpjekje të përbashkët. Nëse nuk i keni burimet që ju nevojiten për të ecur përpara më shpejt në një projekt aktual, flisni.

Bricjapi

Ju jeni në një pozicion shumë strategjik sot në të cilin keni ndikim të jashtëzakonshëm në ngjarjet rreth jush. Njerëzit do të vijnë tek ju për përgjigje dhe ju do t’i merrni ato. Nuk është një ide e keqe të kërkoni një ngritje ose promovim. Ju do ta merrni atë.

Ujori

Prirja do jetë që ju të emocionoheni jashtëzakonisht shumë për punën që po bëni. Mos lejoni që ndjenjat tuaja t’ju pushtojnë plotësisht. Kthehuni te të menduarit racional dhe idetë e shëndosha logjike për përgjigjet tuaja.

Peshqit

Ndiqni diçka që keni vënë në lëvizje disa ditë më parë. Mos e humbni kontaktin me atë ide të shkëlqyer që ju shkrep në mendje. Bëni pyetje, bëni kërkimin dhe ndiqni rrugën. Ka të ngjarë t’ju sjellë shumë më tepër sukses sesa mund të imagjinohet.