Horoskopi 14 tetor, ja çfarë parashikojnë yjet për ju ditën e sotme
Dashi; Urani ka për të sjellë probleme në jetën tuaj sot. Do neglizhoni gjëra të rëndësishme e nga ana tjetër impulsiviteti do ju shtyjë drejt gabimeve të mëdha. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj në çift nuk do jetë shumë e mirë sot. Do jeni të pamatur me partnerin dhe mund t'i thoni gjëra që do e lëndoni. Ju beqarët nuk do jeni në humor shumë të mirë dhe nuk do doni të dilni me personat që do iu ftojnë. Shume shpejt do pendoheni, por personi do jetë pranë një tjetre. Në punë duhet t'i dyfishoni përpjekjet nëse doni të arrini sa më shpejt majat. Me financat do dini si të silleni në çdo moment dhe marrëdhënia do mbetet e kënaqshme.
Demi; Gjatë kësaj dite do zgjoheni me optimizëm dhe do ndiheni në formë shumë të mirë. Do keni dëshirë t’i bëni gjërat si duhet dhe do jeni të logjikshëm. Për ju të dashuruarit ka për të qenë ditë ideale. Asgjë e keqe nuk do ju ndodhë përkundrazi do ndiheni më të përmbushur se asnjëherë më parë. Nëse jeni beqarë do keni një ditë të këndshme dhe do bini kokë e këmbë në dashuri me personat që do takoni. Në punë duhet të tregoheni më të duruar nëse doni të arrini majat. Në planin financiar duhet ta shtrëngoni pak rripin sepse shumë shpejt do keni nevojë për më tepër para.
Binjakët; Nëse tregoheni të matur dhe nuk veproni pa u menduar gjatë kësaj dite nuk do keni vështirësi. Nga ana tjetër po u treguat mendjemëdhenj dhe të mendoni se jeni më të mirën në çdo gjë keni për të pasur probleme. Nëse keni një lidhje duhet të bëni kujdes dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të flirtoni me dikë tjetër. Nëse partneri e kupton, ai nuk do iu japë më një mundësi të dytë. Ju beqarët nuk do favorizoheni nga yjet kështu që do keni thjesht disa takime pa vlerë. Në punë do jeni kreativë dhe të gatshëm për të bërë edhe sakrifica vetëm për të arritur atje ku doni. Në planin financiar do i kaloni një e nga një të gjitha vështirësitë dhe mund të bëni edhe disa investime.
Gaforrja; Dita e sotme do jetë si një ëndërr që e keni menduar të parealizueshme. Ja që ndonjëherë duhet vetëm dëshira e mirë për të arritur majat. Për ju të dashuruarit çastet e lumtura nuk do kenë të mbaruar. Buzëqeshja dhe emocionet do jenë pjesë e pandashme për ju. Shfrytëzojeni sa të mundeni çdo moment. Nëse jeni beqarë do i mendoni gjërat më seriozisht dhe do pranoni të dilni me disa persona që kanë kohë që iu joshin. Në punë do jeni mjaft ambiciozë dhe nuk do ndaleni derisa të arrini majat. Edhe në planin financiar do jeni me fat. Situata do përmirësohet më shumë nga sa e kishit menduar ndonjëherë.
Luani; Për fat të keq shumicën e kohës do ndiheni të mërzitur sot dhe aspak të qetë. Nga gabimet tuaja apo të të tjerëve do ketë trazira. Nëse keni një lidhje ka rrezik që lidhja juaj me partnerin të jetë e tensionuar. Shumë gjëra mund t'iu ecin keq dhe asnjëri nuk do hapë rruge. Po vazhduat me këtë sjellje shpejt do vijnë edhe ndarjet. Ju beqarët duhet të merrni vendime të rëndësishme për jetën tuaj duke qenë se mundësitë që do iu ofrohen do jenë të jashtëzakonshme. Për punën ka për të qenë një periudhe e favorshme. Do bëni disa zgjedhje me rëndësi të madhe të cilat do ua ndryshojnë përgjithmonë të ardhme. Buxheti për fat të mirë do ketë goxha përmirësime.
Virgjëresha; Përgjithësisht dita e sotme do jetë harmonike. Do dini si t’i koordinoni gjërat dhe nuk do nxitoheni për asgjë. Për ju të dashuruarit do jetë një ditë harmonike. Mes jush dhe partnerit do mbizotërojë mirëkuptimi dhe hareja. Të dy palët do i shprehni gjithë kohës ndjenjat. Ju beqarët do jeni sharmantë pafund dhe do merrni mjaft propozime. Më pas do jetë në dorën tuaj nëse do përfitoni apo jo. Për punën do jetë një periudhe pozitive dhe e mbushur me arritje. Me shpenzimet do bëni çmenduri dhe gjendja mund të destabilizohet pak. Kujdes sepse të gjitha pasojat do i ndieni në të ardhmen.
Peshorja; Gjatë kësaj dite duhet t’i hidhni hapat të mirëmenduara dhe të mendoni për pasojat që ato mund të kenë tek e ardhmja. Nëse keni një lidhje duhet të reflektoni gjerë e gjatë para se t'i kërkoni diçka partnerit. Mirë është të mos e ekzagjeroni sepse do e bëni atë të ndihet keq. Ju beqarët do keni një ditë të qetë dhe pa ndonjë takim impresionues. Nuk ka ardhur ende dita e juaj me fat. Në punë do jeni mjaft ambicioze dhe do mundoheni t'i arrini të gjitha synimet që i kishit vënë vetes. Financat do jenë delikate kështu që përveç shpenzimeve të domosdoshme mos kryeni asgjë më tepër.
Akrepi; Nëse tregoheni të sinqertë dhe nëse i bëni gjërat me zemër gjatë kësaj dite, nuk keni për të pasur asnjë surprizë të keqe. Për ju të dashuruarit mirëkuptimi dhe toleranca do mbizotërojë në jetën tuaj. Do merreni vesh për çdo gjë me atë që keni në krah dhe nuk do ju dalin aspak probleme. Ju beqarët do afroheni mjaft me disa persona, por nuk duhet të mendoni menjëherë të hidhni hapa me rëndësi. Në punë do jeni të përgjegjshëm, të matur, guximtarë dhe të pandalshëm. Me shpenzimet duhet të tregoheni patjetër më të matur sepse shumë shpejt gjendja do ju përkeqësohet.
Shigjetari; Gjatë kësaj dite nuk do jeni shumë të ndërgjegjshëm për hapat që do hidhni dhe nuk do i realizoni dot të gjitha objektivat që keni pasur. Për ju të dashuruarit do mbizotërojë një klimë e paqëndrueshme. Shpesh do keni debate të forta me partnerin dhe nuk do bini dakord për asgjë. Ju beqarët gjithashtu do jeni të pafat në dashuri dhe sado të mundohen nuk do e gjeni dot princin e kaltër. Në punë do lodheni tej mase dhe sërish nuk do arrini dot rezultatin që keni pritur. Mos u dekurajoni dhe mos i ndalni për asnjë moment përpjekjet. Në planin financiar duhet t'i bëni me kujdes llogaritë dhe nuk duhet kurrsesi të jepni para hua.
Bricjapi; Gjatë kësaj dite jeta juaj do jetë shumë më e qëndrueshme se më parë dhe do i harroni njëherë e mirë problemet që keni pasur. Për ju që keni një lidhje do jetë një ditë e kënaqshme dhe e mbushur me emocione. Shfrytëzojeni sa më shumë që të mundeni çdo moment. Ju beqarët do jeni gati për çdo lloj çmendurie vetëm që të arrini ta bëni për vete personin që pëlqeni. Në pune duhet ta dyfishoni vigjilencën. Jo çdo gjë do ju ece sipas planeve prandaj duhet të bëni durim e kujdes. Të ardhurat do fillojnë dalëngadalë të përmirësohen falë strategjisë strikte që keni ndjekur kohët e fundit.
Ujori; Gjatë ditës së sotme do reflektoni me kujdes për çdo gjë dhe nuk do lejoni t’iu fillojnë problemet. Për ju që keni një lidhje ka për të qenë një ditë jashtëzakonisht e veçantë. Partneri do ju bëjë disa propozime të çmendura, por që nëse do i pranoni do ndiheni si në ëndërr. Ju beqarët nuk do jeni të kënaqur me takimet që do realizoni dhe do preferoni të mos hidhni hapa. Në punë do jeni të hapur ndaj sfidave dhe keni për të arritur majat. Çdo gjë ka për t'iu ecur më mirë nga sa e kishit planifikuar. Në planin financiar duhet t'i bëni me kujdes llogaritë në mënyrë që të mos ju dalin të papritura të pakëndshme.
Peshqit; Dita e sotme do jetë e mirë dhe do arrini të merrni vendimet e duhura. Do komplimentoheni pafundësisht nga të tjerët. Nëse keni një lidhje nuk do keni për çfarë të qaheni sepse partneri do ju përkushtohet tej mase dhe do ju bëjë të ndiheni sa më mirë. Ju beqarët ka mundësi të keni një ditë interesante dhe të mbushur me surpriza. Mirë është ta shfrytëzoni sa të mundni sepse nuk i dihet nëse nesër do vijnë raste të tilla. Në punë do iu jepen mundësi të mira për ta treguar veten. Përfitoni dhe keni për të ecur përpara. Buxheti nuk do jetë shumë i mirë kështu që kujdes me çdo shpenzim që do kryeni nëse nuk doni të mbeteni vetëm. /dritare