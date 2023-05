Hëna e re në Dem, cilat shenja preken më shumë?

Sezoni i Demit ka qenë çdo gjë tjetër veçse i relaksuar këtë vit, kryesisht për shkak të sezonit shumë të vrullshëm retrogradë të Mërkurit dhe eklipseve.

Ndërsa epoka që i jep përparësi rehatisë, kënaqësisë dhe sigurisë afatgjatë i vjen fundi, Hëna e Re e majit 2023 do të inkurajojë katër shenja që të kthejnë vëmendjen e tyre të plotë drejt përpjekjeve të besueshme dhe të këndshme.

Hëna e Re e ardhshme, e cila do të zhvillohet më 19 maj, quhet e Zezë. Hëna e zezë mund të nënkuptojë, ndër të tjera, se do të kemi një Hënë të Re shtesë në të njëjtin muaj, një fenomen shumë i rrallë që ndodh një herë në 33 muaj.

Hëna e Zezë ndodh në shenjën fikse të Demit dhe do të ndikojë tek shenjat fikse më shumë se të tjerat. I sunduar nga Venusi, Demi është një shenjë që kërkon lumturinë përmes kënaqësive – parave, ushqimit dhe intimitetit. Kështu, shenjat e mëposhtme të zodiakut do të fokusohen jo pak në fushat e mësipërme të jetës së tyre.

Demi

Më 19 maj, Dielli dhe Hëna do të bashkohen në shtëpinë tuaj të parë, duke ndriçuar natyrën dhe dëshirat tuaja instinktive. Ka qenë një kohë e trazuar, por për fat, kjo Hënë e re është një mundësi për të ripërcaktuar atë që ka vërtet rëndësi për ju.

Përdoreni këtë ditë për t’i dhënë përparësi kënaqësisë suaj në çfarëdo mënyre që e shihni të arsyeshme – i jepni vetes një darkë të këndshme, blini një veshje të re ose kaloni kohë me dikë që ju bën të ndiheni të sigurt dhe të kënaqur. Ju jeni yjet e ditës, ndaj sigurohuni që të bëni gjithçka për ju dhe nevojat tuaja.

Luani

Këtë muaj, Hëna e re në Dem sjell fillime të reja në karrierën tuaj dhe botën profesionale që nxjerrin në pah dëshirën tuaj për kënaqësi dhe stabilitet. Kur bëhet fjalë për punën tuaj, ju jeni më pak të interesuar të jeni në qendër të vëmendjes dhe më shumë të fokusuar se si mund të ndërtoni diçka të qëndrueshme.

Tani është koha e përkryer për të filluar një rrugë të re karriere që do të vërtetojë dhe forcojë përpjekjet tuaja, duke ju mbushur në të njëjtën kohë me një ndjenjë kënaqësie.

Akrepi

Ndërsa Dielli dhe Hëna i bashkohen Demit këtë muaj, vëmendja juaj do të kthehet në marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja romantike.

Ju po ktheni faqen e dashurisë dhe kjo Hënë është një mundësi për t’u mbështetur në komoditetin dhe stabilitetin që ofrojnë lidhjet tuaja me njerëzit e tjerë. Lejojini vetes të kënaqeni në momente intime me të tjerët dhe nuk do të pendoheni.

Ujori

Hëna e Re në Demi është ideale për të bërë fillime të reja shumë të suksesshme dhe në të njëjtën kohë për të pasur mbështetjen e familjarëve. Kjo hënë do t’ju bëjë pak më emocionues dhe mund të hapni zemrën dhe të përqafoheni me njerëzit tuaj dhe të bëheni më të afërt.

Pavarësisht nëse jeni duke lëvizur shtëpinë, duke lëvizur me një të afërm ose duke organizuar një festë në shtëpi, këto janë ditët perfekte për t’u çlodhur në komoditetin e mjedisit tuaj natyror.