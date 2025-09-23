"Gabimi më i madh që po bëni, ja pse nuk duhet t’i hiqni qimet në hundë
Kjo ndodh më shpesh në zona ku qimet hiqen shpesh, si fytyra, sqetullat dhe zona intime…
Një folikul e vetme e qimeve të hundës mund të rrisë rreth më shumë se 60 centimetra qime gjatë gjithë jetës tuaj.
Me kalimin e moshës, qimet e hundës bëhen më të gjata, më të trasha dhe më të dukshme. Qimet e hundës janë një pjesë e rëndësishme e sistemit mbrojtës të trupit.
Ato ndihmojnë në ndalimin e pluhurit, alergeneve dhe grimcave të tjera të vogla që mund të hyjnë në mushkëri. Heqja e tepërt e qimeve mund t’ju bëjë më të ndjeshëm ndaj këtyre llojeve të grimcave. Pluck-u i qimeve gjithashtu mund të çojë në irritime, infeksione dhe qime të rritura nën lëkurë (ingrown hairs).
Ndërlikimet që mund të ndodhin si pasojë e heqjes së qimeve të hundës janë qime e rritur nën lëkurë (Ingrown hair). Ky është një ndërlikim i zakonshëm i heqjes së qimeve. Ndodh kur një qime që është hequr, rritet përsëri por nuk del nga lëkura, duke mbetur brenda folikulit.
Kjo ndodh më shpesh në zona ku qimet hiqen shpesh, si fytyra, sqetullat dhe zona intime. Simptomat më të zakonshme për një qime të rritur në hundë përfshijnë fryrje në formë puçrre, irritim, dhimbje, kruarje. Vestibuliti nazal është një infeksion i pjesës së brendshme të hundës që del jashtë fytyrës. Shkaku më i zakonshëm është një infeksion nga bakteri Staphylococcus, i cili futet përmes një plage të vogël në hundë. Shkaqe të zakonshme për këtë lloj infeksioni përfshijnë heqja e qimeve të hundës me piskatore, futja e gishtave në hundë, bërja e një shpimi në hundë (piercing). Simptomat më të zakonshme përfshijnë skuqje brenda dhe jashtë vrimës së hundës, një puçërr në bazën e një qimeje, kore rreth vrimës së hundës për shkak të akumulimit të baktereve dhe dhimbje në hundë.
Qimet e hundës ndihmojnë në bllokimin e pluhurit dhe alergeneve që kalojnë nëpër zgavrën e hundës. Qimet e hundës veprojnë si një filtër që ndalon pluhurin, polenin dhe alergjenet të futen në mushkëri. Kur grimcat hyjnë në hundë, ato ngjiten në një shtresë të hollë mukusi që mbulon qimet. Më pas, këto grimca ose nxirren jashtë përmes teshtimës ose gëlltiten. Hunda juaj është gjithashtu e mbushur me qime mikroskopike të quajtura cilia, të cilat ndihmojnë në shtyrjen e mukusit dhe mbetjeve. Qimet e hundës luajnë një rol mbrojtës duke ndaluar grimcat, pluhurin dhe mikrobet të hyjnë në trup përmes hundës. Shkulja e tyre mund të shkaktojë probleme si infeksione, qime të futura në lëkurë, apo inflamacion të folikulave.