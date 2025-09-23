PS-PD bashkojnë votat në Këshillin Bashkiak për shkarkimin nga detyra të Erion Veliajt
Këshilli Bashkiak i Tiranës, me konsesus të PS dhe PD, ka votuar pro kërkesës së socialistëve për shkarkimin nga detyra të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.
Në vendimmarrje, Këshilli Bashkiak iu referua pikës c të nenit 62 të ligjit “Për vetëqeverisjen vendore” që thotë se Kryetari i bashkisë shkarkohet me vendim të Këshillit të Ministrave kur propozohet për shkarkim nga këshilli bashkiak përkatës për mosparaqitje në detyrë për një periudhë 3-mujore të pandërprerë.
Këshilltari i PS-së, Endrit Braimllari propozoi në mbledhjen e Këshillit Bashkiak që të bashkohen 3 kërkesat për shkarkimin e Erion Veliajt, ajo e PS, PD dhe Endri Shabanit, kërkesë e cila u miratua.
Kjo për shkak se më herët socialistët nuk kishin marrë fare në shqyrtim kërkesat e opozitës për shkarkimin e Erion Veliajt.
Erion Veliaj ndodhet në burg që prej muajit shkurt kur u arrestua me urdhër të SPAK.