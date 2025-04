Çfarë duhet të konsumoni dhe të shmangni gjatë Ramazanit?

Ramazani është një periudhë e shenjtë për myslimanët, ku agjërimi është një nga shtyllat kryesore të fesë. Gjatë këtij muaji, besimtarët agjërojnë duke i dhënë trupit mundësinë për rigjenerim dhe pastrim shpirtëror. Megjithatë, për të ruajtur energjinë dhe shëndetin gjatë kësaj periudhe, është e rëndësishme të bëhet një zgjedhje e kujdesshme e ushqimeve që konsumohen.

Pedagogia dhe ekspertja e komunikimit, Entela Hidri, ka shpjeguar se agjërimi gjatë muajit të Ramazanit është një mundësi për trupin të “pushojë” dhe të rigjenerohet. Ajo theksoi se trupi i njeriut funksionon si një makineri dhe ka nevojë për një periudhë pushimi për të luftuar inflamacione dhe për të rikuperuar energjitë e humbura gjatë muajve të tjerë.

“Trupi i njeriut funksionon si një makineri gjatë gjithë kohës dhe ka nevojë që të “fiket”. Ne mendojmë se kur flemë bëjmë pushim, por proceset në trup dhe mendje prishin ritmin e tyre të rigjenerimit në varësi të asaj që kemi konsumuar para se të flemë. Ramazani funksionon si një sistem rigjenerues për trupin, duke luftuar të gjitha ato inflamacione që trupi krijon gjatë punës së tij”,- tha ajo për RTSH.

Po çfarë duhet të konsumohet gjatë muajit të Ramazanit? Hidri shpjegoi se shumë shqiptarë shpesh kanë tavolina të mbushura me një shumëllojshmëri ushqimesh gjatë Ramazanit, por qëllimi i agjërimit nuk është konsumimi i tepërt, por mundësia që trupi të pushojë dhe truri të punojë më efikas. Ajo theksoi se është e rëndësishme që të alternohen ushqime të shëndetshme si supa me perime, fibrat, dhe mishi i pulës ose peshku, duke shmangur mishin e kuq çdo ditë.

“Në Shqipëri ne kemi tavolina të mbushura me shumëllojshmëri ushqimesh me idenë se po agjërojmë, por sensi i agjërimit nuk është ky, por që trupi të pushojë dhe truri të punojë më mirë dhe më shumë. Duhet të kemi të alternuara supë me perime, fibrat, mishi i kuq nuk duhet të jetë çdo ditë, duhet të alternohet me peshkun, mishi i pulës etj. Hurmat e Arabisë janë në shumë varietete dhe kanë fruktozën që i duhet trupit për energji dhe nuk kërkon shumë kohë që të treten. Ato të japin shumë energji që të mbajnë gjatë dhe të frenon etjen. Çdo ushqim që të shkakton në trup dëm, duhet evituar. Myslimanë e kanë kategorikisht të ndaluar të konsumojnë mishin e derrit, pasi studimet kanë treguar se shkaktojnë sëmundje të ndryshme në trup. Alkooli nuk lejohet të konsumohet. Ramazani është një udhëtim brenda vetes”, tha ajo.

Për ata që vuajnë nga sëmundje të ndryshme, Hidri paralajmëroi se duhet të konsultohen me një mjek përpara se të fillojnë agjërimin, pasi kjo mund të kërkojë monitorim të vazhdueshëm. Në fund Hidri u shpreh se agjërimi është një udhëtim brenda vetes dhe një mundësi për të reflektuar dhe për t’u afruar më shumë me Zotin.