Eklipsi Hënor: Këto tre shenja të zodiakut e ndiejnë ndikimin e tij
Hëna mbulohet plotësisht nga hija e Tokës më 7 shtator, në shenjën e Peshqve dhe ky moment astrologjik nuk kalon pa u vënë re. Kjo “hënë e kuqe” ose Hëna e Gjakut, siç quhet ndryshe, shënon trazira, zbulime dhe tronditje emocionale të rëndësishme që mund të na shtyjnë drejt zbulimeve ose ndryshimeve të reja qoftë në një nivel personal apo në aspektin e marrëdhënieve dhe qëllimeve.
Virgjëresha
Po përjetoni eklipsin në fushën e marrëdhënieve dhe partneriteteve. Hëna e Re dhe aktiviteti intensiv planetar përforcojnë tendencën për riorganizim personal: ose po mbyllni një rreth ose po forconi lidhjet që kanë kuptim të vërtetë për ju.
Ujori
Eklipsi ndriçon vlerat, financat dhe një ndjenjë të vetëvlerësimit. Shpesh është një kohë për të rivlerësuar atë që është vërtet e vlefshme në jetën tonë me ndershmëri, veprim dhe besim. Marrëveshjet e biznesit, mundësitë financiare ose aleancat simbolike mund të dalin në pah me një vrull të ripërtërirë.
Peshqit
Eklipsi zhvillohet në shenjën tuaj, duke ju bërë “protagonistë” të zhvillimeve të rëndësishme të muajit. Kjo është një thirrje e fuqishme për ripërtëritje të brendshme dhe transformim personal. Largimet nga marrëdhëniet ose zakonet që janë dobësuar janë të pashmangshme, ndërsa hapet rruga për një version autentik dhe më autonom të vetes.