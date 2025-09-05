U rrëmbyen para dy viteve nga Hamasi në sulmin e 7 tetorit, publikohen pamjet e dy pengjeve izraelite
Lëvizja militante palestineze Hamas publikoi sot një video që tregon dy pengje izraelite ende të gjallë. Mediat hebraike raportuan, duke shpjeguar se pamjet filmike tregojnë Guy Gilboa-Dalal, i rrëmbyer në festivalin Supernova më 7 tetor 2023. Familja e pengut tjetër ka kërkuar që emri i tij të mos bëhet publik në këtë kohë.
Siç raporton Times of Israel, videoja tregon Gilboa-Dalal brenda një makine, duke shpjeguar se ai është mbajtur rob për 22 muaj. Gilboa-Dalal u pa për herë të fundit në video në shkurt, kur Hamasi e detyroi atë dhe një të burgosur tjetër, Evyatar David, të dëshmonin lirimin e pengjeve të tjera.
“Pavarësisht propagandës keqdashëse të Hamasit, lufta në Rripin e Gazës do të vazhdojë derisa grupi të përmbushë të pesë kërkesat e Izraelit për t’i dhënë fund konfliktit”, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, në një postim në X.
Netanyahu tha se “foli gjatë me prindërit e pengjeve Guy Gilboa Dalal dhe Alon Ohel pas publikimit të videos këtë mëngjes nga Hamasi”.