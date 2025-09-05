LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

U rrëmbyen para dy viteve nga Hamasi në sulmin e 7 tetorit, publikohen pamjet e dy pengjeve izraelite

Lajmifundit / 5 Shtator 2025, 19:13
Bota

U rrëmbyen para dy viteve nga Hamasi në sulmin e 7 tetorit, publikohen

Lëvizja militante palestineze Hamas publikoi sot një video që tregon dy pengje izraelite ende të gjallë. Mediat hebraike raportuan, duke shpjeguar se pamjet filmike tregojnë Guy Gilboa-Dalal, i rrëmbyer në festivalin Supernova më 7 tetor 2023. Familja e pengut tjetër ka kërkuar që emri i tij të mos bëhet publik në këtë kohë.

Siç raporton Times of Israel, videoja tregon Gilboa-Dalal brenda një makine, duke shpjeguar se ai është mbajtur rob për 22 muaj. Gilboa-Dalal u pa për herë të fundit në video në shkurt, kur Hamasi e detyroi atë dhe një të burgosur tjetër, Evyatar David, të dëshmonin lirimin e pengjeve të tjera.

“Pavarësisht propagandës keqdashëse të Hamasit, lufta në Rripin e Gazës do të vazhdojë derisa grupi të përmbushë të pesë kërkesat e Izraelit për t’i dhënë fund konfliktit”, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, në një postim në X.

Netanyahu tha se “foli gjatë me prindërit e pengjeve Guy Gilboa Dalal dhe Alon Ohel pas publikimit të videos këtë mëngjes nga Hamasi”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion