Dhunimi i gazetares në krye të detyrës, reagon Kadastra: Distancohemi, i arrestuari nuk është pjesë e agjencisë tonë
Agjencia Shtetërore e Kadastrës është distancuar nga dhunimi në krye të detyrës i gazetares Domenika Bajraktari, në Drejtorinë e Kadastrës të rajonit Kamëz-Vorë. Në një reagim për mediat, Kadastra thotë se 67-vjeçari F.M., tashmë i arrestuar nga policia, i cili goditi me telefon në shpinë gazetaren, nuk është pjesë e institucionit të tyre.
Ndërsa sa i përket rojeve privatë, Q.L. 64 vjeç dhe H.B. 52 vjeç, të cilët janë nën hetim në gjendje të lirë pasi dëmtuan kamerën e operatorit, Kadastra informon se përmes pamjeve filmike po analizohen veprimet e tyre. Nëse konstatohet shkelje, thotë Agjencia Shtetërore e Kadastrës, do të merren menjëherë masa.
Reagimi i plotë i Agjencisë së Kadastrës:
Në lidhje me lajmet e publikuara gjatë ditës së sotme për ngjarjen e ndodhur pranë Drejtorisë Vendore Kamez-Vorë, sqarojmë se: Agjencia Shtetërore e Kadastrës dënon dhe distancohet nga çdo akt dhune ndaj përfaqësuesve të medias gjatë ushtrimit të detyrës së tyre. Në lidhje me rastin e raportuar, sqarojmë se personi që ka kryer veprimin ndaj gazetares nuk është punonjës i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Ndërkohë jemi duke rishikuar të gjitha pamjet filmike të administruara nga kamerat e sigurisë dhe, nëse konstatohet shkelje nga rojet private, do të ndërmerren menjëherë hapat ligjorë dhe kontraktualë për të mos lejuar përsëritjen e rasteve të tilla.
Agjencia Shtetërore e Kadastrës shpreh besimin e plotë tek institucionet ligjzbatuese dhe është e bindur se ato do të kryejnë hetimet dhe do të vendosin drejtësi sipas ligjit. Ne besojmë se puna e gazetarëve është një element i rëndësishëm për informimin e qytetarëve dhe ruajtjen e transparencës institucionale.
Agjencia Shtetërore e Kadastrës siguron publikun dhe median se do të vazhdojë të garantojë akses, respekt dhe bashkëpunim të ndërsjellë në çdo proces informimi.