E cudtshme, polici vjedh të brendshmet e gruas në shtëpinë e saj, familjarët: Nuk kemi fjetur gjumë më...
Një incident i pazakontë ka ndodhur në një qytet të Anglisë, ku oficeri i policisë Marcin Zielinski, 27 vjeç, u kap duke vjedhur të brendshmet e një nënë të dy fëmijëve, gjatë një vizite në pronën e saj. Oficeri u dënua të hënën me katër muaj burg pasi pranoi akuzat për vjedhje dhe keqpërdorim të pushtetit policor.
Sipas rrëfimeve për mediat, ngjarja e ka tronditur thellë dhe ka shkaktuar stres emocional dhe humbje të besimit tek policia për gruan në fjalë dhe familjen e saj.
“Vazhdimisht mendoj, për çfarë i donte? Pse i mori? Çfarë do të bëjë me to? Sa njerëzve të tjerë u ka bërë këtë? Më është dashur të pastroj sirtarët dhe të hedh të gjitha të brendshmet, pasi ato më kujtonin vazhdimisht situatën dhe ndihesha e neveritur.
Nuk do ta kisha lejuar kurrë të hynte në shtëpinë time nëse nuk do të ishte oficer policie dhe ai e ka keqpërdorur plotësisht pozicionin dhe besimin e tij për të lehtësuar zakonet e tij.”, tha gruaja e prekur për mediat.
Ajo shtoi se incidenti e ka lënë pa gjumë për netë të tëra dhe e ka detyruar të heqë të gjitha të brendshmet dhe komodinën nga dhoma, për të shmangur kujtimet e vazhdueshme të tmerrit.
Pamjet e siguruara tregojnë Zielinskin duke kërkuar në sirtarët e dhomës së gjumit dhe duke fshehur të brendshmet në xhepin e pasmë para se të largohej. Ndërkohë, vajza e saj 13-vjeçare, e cila është autiste, gjithashtu u trondit emocionalisht nga incidenti dhe tani ka frikë nga policia.
Gjatë natës së ngjarjes, zonja ishte e arrestuar për një çështje dhe më vonë u lirua pa ndonjë veprim të mëtejshëm, por pamjet filmike zbuluan vjedhjen e kryer nga oficeri.