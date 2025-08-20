LEXO PA REKLAMA!

U konfliktuan për kanalin vaditës! Dalin PAMJET nga vendi ku u qëllua me thikë 30-vjecari në Divjakë

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 10:44
Aktualitet

Publikohen pamjet nga lokali në fshatin Kryekuq të Divjakës, ku mbrëmjen e kaluar ndodhi vrasja e rëndë me thikë.

Viktimë e ngjarjes mbeti 30-vjeçari Besmir Kumria, i cili u godit për vdekje nga 25-vjeçari Xhesion Toromeni.

Ky i fundit u arratis menjëherë pas krimit, por pas disa orësh u arrestua nga policia.

Hetimet paraprake kanë nxjerrë si pistë kryesore të ngjarjes një konflikt të vazhdueshëm mes dy familjeve për përdorimin e një kanali vaditës në fshat.

Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë zonën e rrethuar nga policia, ndërsa trupi i viktimës u transportua drejt morgut të Lushnjes.

