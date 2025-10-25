Dushi në mëngjes apo në darkë? Cila është alternativa më mirë për shëndetin, ja çfarë thotë shkenca
Dushi është një pjesë e pandashme e rutinës për shumë njerëz, por ndarja bëhet pikërisht tek ora, a është më mirë të laheni në mëngjes apo në darkë?
Kjo pyetje e përditshme ka ndarë mendimet, por ekspertët kanë një përgjigje interesante. Nga njëra anë, dushi ndihmon në largimin e papastërtive dhe djersës që lëkura grumbullon gjatë ditës.
Nëse nuk bëni dush para se të flini, këto mbetje përfundojnë në çarçafët dhe jastëkët tuaj, duke ndikuar në higjienën e gjumit.
Por, nuk mbaron me kaq. Lëkura jonë është e mbushur me mikroorganizma. Në çdo centimetër katror të saj mund të jetojnë nga 10 mijë deri në një milion baktere, të cilat ushqehen nga trupi dhe krijojnë përbërje që mund të shkaktojnë aromë të pakëndshme.
Pro dhe kundër dushit në darkë
Dushi në mbrëmje duket si opsioni më i shëndetshëm, veçanërisht kur bëhet fjalë për pastërtinë e shtratit. Por sipas mikrobiologes britanike Primrose Freestone, edhe kur flini të pastër, trupi djersit deri në gjysmë litri dhe lëshon qeliza të vdekura, të cilat shndërrohen në ushqim për bakteret që ndodhen në çarçafë.
Kështu që, siç thotë ekspertja e mikrobiomës së lëkurës Holly Wilkinson: “Ndoshta është më e rëndësishme të lani çarçafët sesa të bëni dush çdo natë”.
Për më tepër, lagështia e tepërt në jastëkë dhe çarçafë nxit rritjen e mykut, i cili mund të ndikojë në alergji apo sëmundje të frymëmarrjes.
Dushi si ndihmë për gjumin
Mbështetësit e dushit në darkë kanë një tjetër argument të fortë: ndihmon në rënien më të shpejtë në gjumë.
Një analizë e 13 studimeve tregon se një dush apo banjë e ngrohtë 10 minuta para gjumit, mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Kjo ndodh sepse rritja dhe më pas ulja graduale e temperaturës së trupit sinjalizon trupin se është koha për të pushuar.
Në fund të ditës, është çështje preference
Cili është përfundimi? Shkenca thotë se nuk ka një orar të caktuar që vlen për të gjithë. Zgjedhja midis dushit në mëngjes apo në mbrëmje varet nga rutina, puna dhe preferencat personale.
Freestone preferon dushin në mëngjes për të larguar bakteret dhe djersën e natës, ndërsa shumë të tjerë e zgjedhin atë në darkë për një ndjesi pastërtie dhe qetësie para gjumit.
Sipas wilkinson: “Nëse bëni dush çdo ditë, nuk ka shumë rëndësi se në çfarë ore e bëni. Ajo që ka më shumë rëndësi është të mbani pastër çarçafët dhe jastëkët”.