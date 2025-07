"Do keni një pengesë", horoskopi për ditën e sotme, 3 korrik 2025

Dashi

Frenoni nevojën tuaj për të planifikuar shumë. Tendenca juaj mund të jetë të kërkoni me ditë të tëra për të gjetur çdo gropë të mundshme, por tani për tani, nuk ka kohë për këtë. Në vend të kësaj, duhet të ecni përpara. Kini besim në vetvete dhe filloni të veproni në vend që të planifikoni.

Demi

Mos lejo askënd të të pengojë. Koha jote është shumë e çmuar për t’u humbur në çështje të parëndësishme. Sot ke aftësinë të bësh përparime të mëdha në punën tënde. Shumica e këtyre përparimeve të mëdha do të bëhen kur të punosh në mënyrë të pavarur nga të tjerët.

Binjaket

Gjej boshllëkun në plan. Njerëz të tjerë mund të kenë vendosur rregulla të caktuara për t’u ndjekur, por ti e di që je shumë më lart dhe përtej këtyre rregullave. Nëse dikush mund të gjejë një mënyrë për t’u fshehur prej tyre, ai je ti. Përdor magjinë tënde dhe lëre talentin tënd të shkëlqejë.

Gaforrja

Vazhdo punën e mirë që nise dje. Momenti po shtohet, prandaj mos u ngadalëso tani. Nëse ka ndonjë gjë, ke më shumë energji sot sesa kishe dje, prandaj kanalizoje këtë në punë në vend që ta lësh të shkojë kot.

Luani

Kërkoni nga tregjet e huaja, kompanitë e huaja dhe/ose njerëzit e huaj për t’ju dhënë nxitjen që ju nevojitet. Pavarësisht se me çfarë po punoni në këtë pikë, do të merrni një nxitje të favorshme energjie kur të drejtoheni nga një vend tjetër për përgjigjet.

Virgjeresha

Fatkeqësisht, rruga në të cilën ndodheni ju ka çuar në një pengesë sot. Sigurisht që keni energjinë për ta çuar detyrën tuaj deri në fund, por diku gjatë rrugës keni humbur perspektivën e qëllimit tuaj të vërtetë. Mund të dëshironi ta rishikoni planin.

Peshorja

Po përballeni me kundërshti sot. Papritmas, po shikon veten dhe po pyet veten, çfarë ke bërë? A ke fituar në mënyrë aktive mbështetjen e të tjerëve? Nëse jo, mund të duhet të mendosh ta bësh këtë. Sa më shpejt aq më mirë.

Akrepi

Mundësi fantastike do të paraqiten sot. Mendoni në një shkallë të gjerë. Do të bëni shumë më mirë sesa mund ta imagjinoni. Nëse po jepni një intervistë pune personalisht ose virtualisht, kërkoni një pagë më të lartë se sa mund të kishit marrë fillimisht. Yjet janë me ju.

Shigjetari

Dikush me të cilin punoni ka të ngjarë të abuzojë me pozicionin e tij ose të saj të pushtetit sot. Vetëm pse ai ose ajo ka autoritet mbi ju nuk do të thotë se këtij personi i lejohet të jetë i pa respekt ndaj jush. Kini kujdes që një situatë të mos shkojë shumë larg.

Bricjapi

Për të pasur sukses sot, duhet të jesh më agresiv në qasjen tënde. Të tjerë po bëjnë pikërisht këtë, dhe do të zbulosh se nëse nuk e ndjek shembullin e tyre, do të mbetesh prapa. Ji i vendosur kur bëhet fjalë për të dhënë kontributin tënd.

Ujori

Një luftë e vështirë për pushtet do të shpërthejë sot në lidhje me punën tuaj – dhe ka shumë të ngjarë që nuk do të jetë e bukur. Njerëz të tjerë janë të armatosur dhe të gatshëm për të luftuar. Edhe ju duhet të jeni. Vetëm sigurohuni që të mos rrëmbeheni shumë. Mos harroni se është thjesht një punë.

Peshqit

Një koleg pune imponues mund të duket si një kërcënim për ty, por duke e shqyrtuar më nga afër, do të shohësh se nëse punon së bashku me këtë person, në të vërtetë do të arrish shumë. Nuk ka nevojë t’i shohësh të tjerët si armiq kur ata janë në të vërtetë aleatë./bw