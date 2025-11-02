Del në ankand tualeti i famshëm i gjithi prej floriri, ja sa është çmimi fillestar
Mund të jetë tualeti më i famshëm (ose më fatkeq) në botë. Është froni prej ari 18 karatësh i artistit Maurizio Cattelan, i cili tërhoqi rreth 100 mijë vizitorë kur u ekspozua për herë të parë në banjën e Muzeut Guggenheim të Nju Jorkut në vitin 2016.
3 vjet më vonë, hajdutë, të armatosur me çekiçë, e vodhën atë në një grabitje të guximshme 5-minutëshe nga Pallati Blenheim, vendlindja historike e Winston Churchill në Angli. Megjithëse autorët u dënuan më herët gjatë këtij viti, tualeti plotësisht funksional dhe luksoz, i titulluar “Amerika”, nuk u gjet kurrë. Besohet se ai është copëtuar ose shkrirë për vlerën e vetë arit, që llogaritet në miliona.
Por ky nuk është fundi i sagës për skulpturën satirike, e cila dikur iu ofrua Presidentit Donald J. Trump gjatë mandatit të tij të parë, në vend të një pikture të Van Gogh të kërkuar nga administrata e tij (kundëroferta thuhet se u injorua).
Cattelan ka deklaruar se kishte bërë më shumë se një kopje të “Amerikës” dhe tani krijim i dytë po bën një debutim të papritur dhe në tregun e artit.
Sotheby’s në Nju Jork do ta shesë më 18 nëntor veprën, e cila ka qenë në duar private (dhe anonime) që nga viti 2017. Kjo do të thotë që skulptura do të jetë përsëri në publik për një kohë të kufizuar, kur shtëpia e ankandeve ta instalojë atë në banjën e katit të katërt të selisë së saj të re për 10 ditë para shitjes.
Këtë herë, megjithatë, vizitorët nuk do të jenë në gjendje ta përdorin atë.Ankandet zakonisht kanë një ofertë fillestare të përcaktuar, të informuar nga një numër faktorësh të tregut.
Por shitja për këtë “Amerikë” do të ia vlejë peshës së saj në ar – fjalë për fjalë – pasi shifra fillestare do të jetë vlera e saj e natyrshme, duke luhatur me tregun e arit deri në fillimin e ofertave. Kjo do të jetë diku në rangun e 10 milionë dollarëve, sipas vlerës aktuale (me çmimin e arit që kohët e fundit ka arritur nivele rekord), plus çfarëdo që koleksionistët e konsiderojnë vlerën e saj të atribuar.