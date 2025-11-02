Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut: Raundi i dytë përfundon, VMRO në krye, VLEN siguron 5 komuna
Në Maqedoninë e Veriut, qytetarët dolën në votim të dielën për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetarë komunash, pasi 33 komuna ishin ende pa udhëheqës të rinj. Procesi zgjedhor përfshinte më shumë se një milion qytetarë me të drejtë vote dhe u zhvillua pa incidente, duke siguruar një ambient të qetë për votuesit.
Sipas rezultateve preliminare, deri tani janë numëruar 87% e votave, ku partia në pushtet, VMRO-DPMNE, ka arritur të fitojë në 19 komuna. Në vendin e dytë është partia e majtë LSDM, e cila ka siguruar fitore në katër komuna. Koalicioni shqiptar VLEN, që garoi në pesë komuna, kishte sukses në të gjitha ato, duke siguruar fitore në të pestat.
Aleanca Kombëtare për Integrim, e udhëhequr nga BDI-ja, ka arritur fitore në një nga pesë komunat ku konkurroi. Edhe Uniteti rom ka siguruar një komunë, po ashtu si Lëvizja ZNAM, e cila gjithashtu fitoi një komunë.
Ky raund zgjedhor përbënte një mundësi të rëndësishme për të gjithë partitë politike për të forcuar pozitat e tyre në nivel lokal. Duke marrë parasysh situatën politike në vend, rezultatet kanë potencialin të ndikojnë në dinamikat e ardhshme politike, përfshirë bashkëpunimet dhe rivalitetet midis partive.
Suksesi i koalicioneve shqiptare tregon një rritje të përfaqësimit të minoriteteve dhe një nevojë të vazhdueshme për dialog dhe bashkëpunim midis grupeve etnike në vend. Vlerësimet për këto zgjedhje janë të larta, duke theksuar rëndësinë e procesit demokratik në Maqedoninë e Veriut. Ky raund i zgjedhjeve për kryetarë komunash pasqyron jo vetëm tendencat politike, por gjithashtu një interoperabilitet më të mirë ndërmjet grupeve të ndryshme në shoqëri.
Në përfundim, këto zgjedhje pasqyrojnë një hap të rëndësishëm drejt konsolidimit të demokracisë dhe stabilitetit në vend, duke ofruar një mundësi për qytetarët për të marrë pjesë aktivisht në procesin politik.