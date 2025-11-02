David Beckham mbështetet te shkencëtarët e NASA-s për të lançuar një suplement kundër plakjes
Tani që nuk shënon më gola, David Beckham i ka vënë vetes një qëllim mjaft ambicioz: të stimulojë jetëgjatësinë qelizore dhe të gjejë një zgjidhje për plakjen.
Projekti i tij i ri quhet “Daily Ultimate Longevity”, një suplement pluhur shege i projektuar për të “optimizuar” qelizat dhe për të mbështetur proceset natyrore të rigjenerimit të trupit.
Studimi i shkencëtarëve të NASA-s
Ky është produkti i dytë i krijuar në bashkëpunim me markën e Wellness IM8. Në zemër të formulës është NAD+, një molekulë që vepron në mitokondri – qendrat e energjisë së qelizave – duke stimuluar autofagjinë, mekanizmin e trupit për eliminimin e komponentëve të dëmtuar.
Pas suplementit të ri të sponsorizuar nga Beckham qëndron një ekip studiuesish nga NASA, Cedars-Sinai dhe Klinika Mayo, me një partneritet shkencor me Universitetin e Oksfordit.
Sa kushton suplementi i Beckham-it?
Ambicia, shkurt, është e lartë, madje edhe duke parë vetëm organizatat e përfshira. Aq shumë saqë po kryhen disa kërkime edhe në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor, duke shfrytëzuar mikrogravitetin për të përshpejtuar procesin e plakjes dhe për të studiuar se si ta kundërshtojmë atë.
“Mikrograviteti ofron një model të plakjes së përshpejtuar”, shpjegon Ghada Alsaleh i Laboratorit të Inovacionit Hapësinor në Oksford.
Një projekt hapësinor, shkurt, por që, të paktën për momentin, është i paarritshëm për shumë njerëz: 149 dollarë për një furnizim 30-ditor, me zbritje në 119 dollarë me një abonim mujor/ Open.