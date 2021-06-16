Xhensila Myrtezaj konfirmon duetin me reperin e njohur
Xhensila Myrtezaj po përgatitet të vijë më fuqishëm se kurrë këtë verë. Këngëtarja nuk ka sjellë asnjë projekt të ri që pas duetit me Ardian Bujupin, mirëpo pritja duket se ia ka vlejtur pasi ka rezervuar disa surpriza të këndshme.
Autorja e hitit “Panorama” ka zbuluar se pritet të sjellë një bashkëpunim me Lumi B.Dyshja e artistëve e kanë konfirmuar lajmin përmes rrjeteve sociale, ku shihen në studion muzikore. Por ky nuk është bashkëpunimi i vetëm i këngëtares pasi pak kohë më parë u mësua se ka bashkuar forcat me Majk dhe Getoar Selimin.
Burime pranë saj kanë konfirmuar se kënga është finalizuar dhe pritet të publikohet së shpejti.Sakaq, është mësuar se Xhensila do të bashkëpunojë dhe me Klajdi Harunin. Ndërkohë, kujtojmë që Xhensila, përtej muzikës, ka qenë e angazhuar me biznesin e saj të ri. Marka “Silabel”, e sapo lancuar në treg ofron një sërë produktesh për kujdesin ndaj lëkurës.