Xhensila Myrtezaj reagon për herë të parë pasi Bes Kallaku konfirmoi ndarjen

Aktori i njohur i humorit, Bes Kallaku së fundmi ka konfirmuar ndarjen nga bashkëshortja e tij, këngëtarja Xhensila Myrtezaj permes nje deklarate ne TV.

Ai ka zbuluar se fëmijët e tyre jetojnë me Xhensilën, të cilës iu është referuar si ish-bashkëshortja, duke zbuluar se janë divorcuar dhe nuk po jetojne me bashke.

View this post on Instagram A post shared by Xhensila Myrtezaj (@xhensilamyrtezaj)

Por mesa duket rreth kësaj deklarate ka reaguar edhe vetë këngëtarja përmes një postimi në Instagram, nje postim qe vjen pikerisht pas deklarates se Besit.

Ajo ka ndarë me ndjekësit e saj një video, ku duke Xhensila teksa po bënte ushtrime në palester, ndërsa në sfond kishte vënë këngën e Beyonces “Survivor”.

“Unë do mbijetoj. Unë nuk heq dorë. Unë nuk ndalem. Do punoj shumë dhe do ja dal”– ishin disa nga vargjet e këngës.