‘Vishu si të ka hije se je grua me fëmijë’, Einxhel Shkira i përgjigjet komentit siç di ajo!

Moderatorja e njohur, Einxhel Shkira gjithmonë zgjedh t’ju përgjigjet komenteve negative që shpeshherë komentues të ndryshëm i bëjnë, duke dhënë po ashtu një mesazh mbi tabutë që ekzistojnë akoma në shoqërinë tonë.

Së fundmi Einxhel, ka vendosur të ndajë me ndjekësit e saj një koment që siç e pohon dikush ja ka thënë.Ajo ka treguar se një komentues i kërkoi të vishej ndryshe, që ti përshtatej stadit ku Einxhel është tani, pra asaj të një nëne.

Për këtë, Einxhel ka pyetur ndjekësit e tjerë se çfarë kuptimi ka ajo që iu tha, duke ironizuar në këtë mënyrë të gjithë personat që i bëjnë komente të tilla.

“Dikush mtha vishu si t’ka hije se je gru me fmi.Ca do me then kjo?! Dini gjë ju si është kjo veshja qe i ka hije një gruje me fmi?!?!”, shkruan Einxhel.

Përmes kësaj ajo ka treguar se të qenit mama nuk do të thotë se duhet të harrosh veten dhe shembulli ideal për këtë është vetë Einxhel, e cila dhe pse është nënë e një djali, nuk harron të argëtohet e të bëjë gjërat që ka bërë dhe më parë, përfshirë këtu stilin e veshjes.