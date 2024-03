Vera Grabocka feston sot ditëlindjen dhe nuk do ta besoni sa vjeç bën

Regjisorja ikonike Vera Grabocka e cila ka shkruar historinë e suksesit me shumë produksioneve televizive si formatet më të suksesshme në botë si Dance with me, X Factor, Your face sounds familiar, Në kurthin e Piter Pan e shumë të tjera duke u kthyer kështu në një femër idhull për shumë personazhe.

Vera Grabocka feston sot ditëlindjen e 73-të por duket sikur vitet për të kanë ngecur dhe se koha e ka “dënuar” të mbetet përjetë e re.

Sot në ditëlindjen e saj, Vera ka marrë një urim special nga bashkëshorti Timo Flloko të cilin ajo e ka publikuar në profilin e saj. Është një poezi që i dedikohet producentes.