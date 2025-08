Valbona Mhilli tregon me kë shkruan më shpesh në WhatsApp pas Big Brother VIP: “Jozin e kam...” 

Valbona Mhilli ka treguar në një intervistë për “Pushime On Top” se edhe pas përfundimit të “Big Brother VIP 4” vazhdon të ruajë marrëdhënie të mira me shumicën e ish-banorëve. Moderatorja theksoi se ka komunikim të vazhdueshëm me shumë prej tyre dhe se raportet janë pozitive.

E pyetur nëse ka ndonjë mikësi të veçantë që ka mbetur edhe jashtë shtëpisë së famshme, Valbona veçoi Joz Markun, duke zbuluar se miqësia mes tyre ka qenë e fortë edhe para BBV-së.

“Nuk mund të anashkaloj pa përmendur atë mik që kisha jashtë por që e kisha edhe brenda, Jozi. Jozi është mik para se të futesha në shtëpinë e Big Brother, por edhe jashtë shtëpisë. Vazhdojmë të ruajmë një miqësi shumë të mirë bashkë”, u shpreh ajo.

E pyetur për komunikimet e saj në “WhatsApp”, Valbona tha se nuk shkruan vetëm me Jozin, por mban kontakte të mira edhe me shumë vajza dhe djem të tjerë nga edicioni i katërt i reality show-t.