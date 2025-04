Rama: Brenda kësaj dekade paga mesatare e tyre 1250 euro!

Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi në shkollën “Besnik Sykja” në Tiranë tha se brenda kësaj dekade paga mesatare e mësuesve do të arrijë 1250 euro.

Rama vlerësoi punën e arsimtarëve duke i krahasuar po aq të rëndësishëm sa ushtria që mbron territorin fizik të një vendi.

“Ne synojmë që brenda kësaj dekade, pagën mesatare të mësuesve do ta çojmë 1250 euro. Është e bëshme, nuk besoj se do të kemi problem me këtë.

Ndërkohë, që siç foli kryetarja në detyrë e bashkisë, siç foli ministrja, pjesa tjetër e përmirësimit të kushteve në shkolla shkon në favor të rritjes së dëshirës për të shkuar në punë. Mësuesit janë po aq të rëndësishëm sa ushtria, sepse janë një trup e cila përballjen do ta kenë më të egër.

Prandaj janë një trup që duhet të mbështet dhe vlerësohet, të ngrihet në piedestal”, tha ndër të tjera Rama.