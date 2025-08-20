LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vajzat shkojnë në konkurse bukurie që të bëhen të dashurat e bosave të krimit?! Ja si përgjigjet organizuesi i Miss Shqipëria

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 16:18
Showbiz

Vajzat shkojnë në konkurse bukurie që të bëhen të

I ftuar në episodin e fundit të këtij sezoni të “Flet” nga Ilnisa Agolli, ka qenë Petri Bozo. Petri është një emër shumë i dëgjuar për publikun shqiptar, regjizor, producent, organizues i Misseve të ndryshme në vend, të tilla si Miss Shqipëria apo Universe. Në këtë intervistë, ai foli më shumë për të bukurën në vetvete por jo vetëm…

A shkojnë vajzat në konkurse bukurie që të bëhen të dashurat e bosave të krimit?

Nuk ka qenë asnjë nga tonat. Ajo është çështje personale, ne kemi për detyrë sa është brenda organizmit tonë, të zbatojë rregullat edhe kushtet që i vëmë ne. Besoj se janë shumë të pakëta rastet që kanë qenë pjesëmarrëse tek ne, edhe kanë përfunduar në atë krahun tjetër.

A mendon se jetojmë në një shoqëri fasadë? Sa kontrubues je ti për ta ndryshuar këtë koncept?

Bojën e ndërtesës? Ta ndryshoj bojën? Nuk e ndryshoj dot. Ne kemi vetëm një bojaxhi. Bojaxhiu vendos edhe kaq!

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion