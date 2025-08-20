Zhduket 44-vjeçari në Lushnjë, familja kërkon ndihmë për gjetjen e tij
Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 15:57
Aktualitet
Prej orës 18:00 të datës 19 gusht 2025, ka humbur çdo kontakt me familjen shtetasi Florian Simon Gjermeni, 44 vjeç, banues në qytetin e Lushnjes.
Familjarët e tij janë të shqetësuar dhe kërkojnë ndihmën e qytetarëve për çdo informacion që mund të ndihmojë në gjetjen e tij.
Ai është larguar nga banesa dhe që nga ajo ditë nuk është kthyer më.
Kushdo që mund të ketë informacion mbi vendndodhjen e Florian Simon Gjermenit, lutet të njoftojë pranë Komisariatit Lusnjë ose të telefonojë në numrin: +355 68 317 7780
Çdo ndihmë është e mirëpritur dhe mund të jetë tepër me rëndësi për kthimin e tij pranë familjes.