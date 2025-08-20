Ushtria izraelite përgatitet për pushtimin e Gazës
Ushtria izraelite po avancon planet për të marrë kontrollin e Qytetit të Gazës, thanë zyrtarët të mërkurën, edhe pse kryeministri Benjamin Netanyahu po shqyrton një propozim për armëpushim të Hamasit që mendohet se do të siguronte lirimin e sigurt të disa pengjeve.
Trupat kishin arritur në periferi të qytetit dhe tendat po zhvendoseshin në Gazën jugore për njerëzit që do të zhvendoseshin nga shtëpitë e tyre sapo të fillonte operacioni, tha në një konferencë për gazetarët një zyrtar ushtarak izraelit, i cili kërkoi anonimitet në përputhje me protokollin ushtarak.
Të mërkurën, Ministri i Mbrojtjes Israel Katz tha veçmas se kishte miratuar mobilizimin e më shumë rezervistëve dhe zgjatjen e urdhrave për të tjerët për luftimet në Gaza.
"Ju udhëzoj të përdorni të gjitha mjetet dhe të gjithë fuqinë për të goditur armikun derisa të nënshtrohet dhe për të mbrojtur ushtarët e IDF-së," u tha Katz trupave izraelite, duke iu referuar Forcave të Mbrojtjes së Izraelit, sipas një deklarate nga ministria e tij.
Sulmi i ri synon të parandalojë Hamasin nga rigrupimi dhe planifikimi i sulmeve të ardhshme, tha zyrtari ushtarak izraelit në konferencë.
Kjo vjen pas gati dy vitesh lufte të Izraelit kundër Hamasit, e cila e ka shkatërruar kryesisht Rripin e Gazës dhe ka sjellë pjesë të tij në prag të urisë.