U nda pak ditë më parë nga Lamin Jamal, këngëtaren e kapin “mat” me një Youtub-er
Historia e Lamin Jamal me këngëtaren Niki Nikol është mbyllur pas vetëm 67 ditësh bashkë dhe duket se të dy nuk kanë qenë edhe aq të dhënë pas njëri-tjetrit.
Nga një anë Jamal ka kaluar natën me një influencer italiane, Ana Genjoso, në Milano menjëherë pas “El Clasico”. Në anën tjetër, edhe Niki Nikol nuk ka humbur kohë për të gjetur një partner.
Gazetari i mediave rozë në Argjentinë, Angel De Brito, ka lexuar një mesazh që i ka ardhur nga një bashkëpunëtor, i cili kishte parë në një lokal Niki Nikol të shoqëruar me Mernuel, një Youtuber i famshëm.
“Ishin bashkë gjithë kohës dhe u larguan të dy bashkë”, shpjegonte bashkëpunëtori për këtë lidhje të re të Niki Nikol, pas historisë së shkurtër me Lamin Jamal.