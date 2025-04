"Të zgjodha para vetes"/ Egli dhe Gjesti hoqën unazën e dasmës, por banorja sot bëri një veprim tjetër!

Një ditë më parë, Egli vendosi që të hiqte unazën e dasmës. Shkak u bë një debat që ajo pati me Gjestin, pasi ky i fundit e kishte hequr unazën e tij menjëherë.

Finalistes nuk i ka pëlqyer aspak ky detaj dhe si pasojë e hoqi dhe ajo. Por ditën e sotme ajo bëri një veprim tjetër me unazën. Egli e mori atë dhe e vendosi te varësja që e mban thuajse gjithmonë në qafë.

Teksa po i këndonte Rozanës një këngë që e ka shkruar vetë, ajo shihet duke vendosur unazën në varëse.

“Të zgjodha ty para vetes sime. E di nuk dua të bëj më gabime, por kur nata të bëhet e vështirë, praprë zemra ime do të lutet të jesh mirë. E pashpirtë me ty a me veten, koha do të tregojë të vërtetën”, thuhet në tekstin që Egli ka shkruar.

Rozana e pëlqeu shumë këngën dhe i tha që t’a këndonte edhe njëherë pasi do e marrin që t’a nxjerrin para se t’a bëjë ajo.