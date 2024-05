“S’më lë kurrë në baltë, do vijë…!”, Graciano paralajmëron futjen e Argjiros në BBV3?

Graciano Tagani ka folur ditën e sotme për një mundësi takimi me partneren e tij, Argjira Spanca brenda ‘Big Brother VIP Albania’. Teksa ishte duke biseduar me Eglën, ai tha se Argjira do vijë në momentin e duhur brenda shtëpisë.

Më pas, tregoi se tani është mirë emocionalisht, e se e ka mbledhur veten.

‘Gjira do vijë atëherë kur duhet, ajo e di mirë kur duhet. E di që nuk më lë kurrë në baltë”

Egla: Hajde Gjira hajde, se ky do kërcejë si karkalec.

Graciano: Kam qenë shumë mirë dhe emocionalisht, e pata një javë kshu...