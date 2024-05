“Si fle rehat o tradhtare?”, Romeo shpërthen ndaj Eglës! Aktorja: Do m’i puthësh prapë duart

Romeo Veshaj e ka quajtur Eglën tradhtare, duke vijuar akuzat pas nominimit që aktorja bëri.

Mëngjesin e sotëm, Egla i tha se ai do ia puthë sërish duart, duke nënkuptuar veprimin që bëri me të dhe Heidin, por Romeo nuk është në dijeni, ndaj vijon me akuzat.

Romeo: Tradhtarët zgjohen njësoj si ne, nuk është se kanë një ndjesi faji ee. Fle rehat dhe zgjohesh rehat.

Egla: Mbaj mend çfarë të kam thënë. Do më puthësh prapë duart po me aq dëshirë. Atë moment e vlerësoj shumë dhe ti do e përsërisësh atë veprim.

Kujtojmë se Egla vuri në nominim Romeon dhe Heidin, mirëpo në të vërtetë njëri do shkojë në finale, ndërsa tjetri do jetë në nominim. Banorët e tjerë nuk janë në dijeni të kësaj skeme.