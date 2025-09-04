“Shumë njerëz të vdekur për mua, marrin ende frymë”, Luana Vjollca dhe Krenar Çoçaj “kunja” njëri- tjetrit në rrjetet sociale
Luana Vjollca dhe Krenar Çoçaj nuk folën kurrë për ndarjen e tyre por tashmë janë duke komunikuar me njëri tjetrin përmes “kunjash” në llogaritë e tyre në rrjetet sociale.
Disa ditë më parë moderatorja publikoi një foto të një shisheje vodka, të njëjtën shishe Krenari e kishte publikuar më parë. Bashkëngjitur me foton moderatorja shkroi “Mine” (i imi). Ndjekësit e përkthyen këtë postim të Luanës si një mesazh të koduar që kjo e fundit ja dërgonte ish partnerit të saj, tashmë që biznesmeni është në një lidhje tjetër me një vajzë të Shoë Bizzit , Endi Demnerin.
Vetëm disa orë pas publikimit të fotos nga moderatorja ish partneri i saj “i ka kthyer kunjën” me anë të një “story” në Insatagram që përmbante një këngë në tekstin e të cilës thuhet “Veprimet e tua po keqkuptohen, e di që tensioni po rritet, shumë njerëz të vdekur për mua, marrin ende frymë”.
Me sa duket kjo është mënyra e ish-çiftit për të folur pas ndarjes dhe të gjitha këto reagime janë marrë nga ndjekësit si “mesazhe” për njëri-tjetrin