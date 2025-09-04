LEXO PA REKLAMA!

Bllokimi i klinikës International Medicare/ Aksioneri turk i shpallur në kërkim rezulton Konsull Nderi i Maqedonisë së Veriut

Lajmifundit / 4 Shtator 2025, 16:19
Aktualitet

Bllokimi i klinikës International Medicare/ Aksioneri turk i shpallur

Turku Bilal Kara 45 vjeç, i cili është shpallur në kërkim nga Policia e Tiranës si një nga dy bashkëaksionerët e klinikës private International Medicare që u bllokua sot, rezulton të jetë Konsull Nderi i Maqedonisë së Veriut në Izmir (Turqi).

Ai është zgjedhur si Konsull Nderi 2 vite më parë, me firmën e Bujar Osmanit, ministër i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut në atë kohë. Bilal Kara është njëkohësisht edhe kryetar i Këshillit të Biznesit Turqi-Maqedoni e Veriut në Këshillin për Marrëdhënie Ekonomike me Jashtë (DEIK) që nga viti 2018.

Po kështu, Bilal Kara rezulton të jetë anëtar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Shqipëri-Turqi.

Bllokimi i klinikës International Medicare/ Aksioneri turk i shpallur

Turku është pronar i grupit spitalor Sante Plus, pjesë e të cilës është edhe klinika private në Tiranë, International Medicare. Administratori i kësaj klinike, Edmond Zaja 62 vjeç, është i vetmi që u arrestua sot.

Kurse turku Bilal Kara dhe 32-vjeçarja Gerjana Arapi, të dy bashkëaksionerë, janë shpallur në kërkim.

Kjo klinikë, për më shumë se 1 vit, nuk deklaroi fitimet në vlerën e 1 milion eurove. Përveç kësaj, u zbulua se në klinikë shërbimet spitalore kryheshin me produkte të ndaluara për përdorim, të skaduara dhe kontrabandë. Nga hetimi u zbardh gjithashtu se edhe 5 punonjës rezultonin të pa siguruar.

