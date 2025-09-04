Rrjeti ndërkombëtar i kontrabandës së hidrokarbureve, pjesë edhe një shqiptar! Si furnizonin makinat më pak nga sa faturonin
Një rrjet i mirëorganizuar i kontrabandës së karburantit që vepronte në Atikës u godit nga policia greke ndërsa një prej të arrestuarve është shqiptar. Sipas informacioneve të mediave greke, qarku, i cili vlerësohet të ketë fituar mbi 3 milionë euro, kishte depo dhe "baza" në Atikë, Trikala dhe Selanik, ndërsa lidhjet e tij shtriheshin në Poloni, Bullgari dhe Shqipëri.
"THEMELET" E ORGANIZATËS
Rrjeti kishte "baza" në zona të Atikës, Trikalës dhe Selanikut dhe kishte lidhje me individë të panjohur në Poloni, Bullgari dhe Shqipëri. Ai "importonte" tretës, falsifikonte karburant, "manipulonte" pompat dhe ofronte naftë detare për shitje për konsumatorët që dëshironin naftë për ngrohje pa faturë. Mediat greke shkruajnë se grupi u zbulua më 19 prill dhe 23 qershor 2025, duke kryer transport naftë nga Polonia me cisterna që mbanin numra regjistrimi polakë për një sasi totale prej të paktën 212,213 litrash.
Nafta më pas u depozituan përkohësisht në rezervuar nëntokësorë të magazinimit të vendosur në zonën Mykani të Trikalas. Një stacion karburanti i vepronte më parë në të njëjtën zonë, ndërsa që nga fillimi i hetimit policor, nuk kishte asnjë aktivitet të ligjshëm të tregtisë me shumicë/pakicë të karburanteve. Produktet e naftës më pas u morën nga anëtarët e bërthamës qendrore të organizatës në automjete cisterna që menaxhoheshin fshehurazi nga udhëheqësi i dyshuar.
GRABITJA ME SOLITAIRE
Nga hetimet ka rezultuar se grupo mashtronte konsumatorët me furnizime të mangëta të karburantit pasi anëtarët e tij kishin një program të paligjshëm të quajtur "Solitaire", me të cilin ndërhynin në sistemin e integruar të pompave të karburantit, duke furnizuar klientët me rreth 25% më pak karburant. Programi, i cili në dukje i ngjante një loje elektronike (solitaire), pas një kombinimi çelësash dhe futjes së një fjalëkalimi, shfaqte një menu të fshehur opsionesh të cilat kishin aftësinë të ndërhynin në sistemin e ligjshëm të hyrje-daljeve të stacioneve të benzinës, ku pas futjes së parametrave specifikë, kryheshin 25% dërgesa të ulëta.
ARRESTIME DHE SEKUESTRIME
Autoritetet arrestuan 22 persona dhe mbyllën 8 stacione benzine. Gjatë bastisjeve u sekuestruan:
789,076 euro para në dorë
5 makina, 1 furgon, 15 kamionë, 10 kamionçinë
154,037 litra vaj
88,760 litra naftë
softuer që manipulonin sistemet hyrëse dhe dalëse
Një pistoletë dhe 46 fishekë.