Është ndarë nga Xhonatani? Roza Lati zbulon të vërtetën
Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 14:26
Showbiz
Prej disa kohësh është përfolur në rrjetet sociale se Roza Lati dhe Xhonatan Islami nuk janë më bashkë. Por si qëndron e vërteta?
Moderatorja e njohur ka zgjedhur të flasë me një gjuhë që s’lë vend për dyshime: atë të gjesteve dhe fjalëve të thjeshta, por të fuqishme.
Përmes një postimi në profilin e saj në “Instagram”, Roza ka treguar se ajo dhe Xhonatani janë më të dashuruar se kurrë më parë. Lati ka publikuar një fotografi të saj dhe partnerit duke ecur dorë për dore mbi një vijë këmbësorësh.