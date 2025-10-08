LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Është ndarë nga Xhonatani? Roza Lati zbulon të vërtetën

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 14:26
Showbiz

Është ndarë nga Xhonatani? Roza Lati zbulon të

Prej disa kohësh është përfolur në rrjetet sociale se Roza Lati dhe Xhonatan Islami nuk janë më bashkë. Por si qëndron e vërteta?

Moderatorja e njohur ka zgjedhur të flasë me një gjuhë që s’lë vend për dyshime: atë të gjesteve dhe fjalëve të thjeshta, por të fuqishme.

Përmes një postimi në profilin e saj në “Instagram”, Roza ka treguar se ajo dhe Xhonatani janë më të dashuruar se kurrë më parë. Lati ka publikuar një fotografi të saj dhe partnerit duke ecur dorë për dore mbi një vijë këmbësorësh.

Është ndarë nga Xhonatani? Roza Lati zbulon të

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion