Sara shpërthen në lot, Bardhi shkon ta qetësoj: Ik mos të shoh, je njeri i...

Një nga votat ishte edhe Bardhit, për të cilën Sara i mbajti qëndrim dhe e akuzoi se po i jep vazhdimisht vëmendje Ilnisës. Mes lotësh, Sara akzuoi edhe Meritonin se është ‘i shtirur’.

Sara: Bravo, i dhe një natë vëmendje, një prime, dy prime, jo out

Bardhi: Shko martohu, in, hajde

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sara: Out je, ik mos të shof, ik

Bardhi: Mësoma strategjinë. Hajde m. Për ccfarë, Meritoni votoi për mua, unë votova për atë

Sara: Nuk është gracë more e kam me njeriun tim. Ti që qesh njeri i shpifur dhe i shtirur. Me ty e kam Meriton, erdha dje me të fërku shpatullat për zinxhirin, prap ja përmende Artës. S’ke cip atë e ke shok dhe ti shkove më hoqe mu. Nuk ke turp ske.