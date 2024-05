Romeo më i dashuruar se kurrë me Heidin: Dua një bebe, të gëzoj mamin dhe babin

Në një intervistë për “Big Brother Live nga Shtëpia” në Top Albania me Elona Duron dhe Jonida Aliçkollin që ishin prezentë në BBV3, Romeo Veshaj është pyetur se si do vazhdojë marrëdhënia e tij me Heidin jashtë.

Ai u shpreh se do donte dhe një beb pasi të dilnin jashtë.

Elona: Do dilni jashtë shtëpisë, çfarë do bëni?

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Romeo: Nuk ua them njëherë se çfarë do bëjmë, nuk kam plane, e kam qejf një bebe, do ma gëzonte zemrën një fëmijë, përveç dashurisë që kam për Heidin do e doja një fëmijë, kam kaluar disa etapa në jetë.

Dua të gëzoj mamin, babin, dua ti shoh me një nipçe ose mbesë në krahë, me personin e duhur në krahë është akoma më e bukur.

Jonida: A mendon se do ishe në finale edhe pa romancën me Heidin?

Romeo: Mendoj se po, kam pas debate të forta me gjithsecilin, Egla më ka lënduar më shumë, nuk di të ndalojë, po flas për familjen, njeriun e dashur që kam këtu afër, Heidin. Edhe Gracioani ka kaluar limietet, Juli…