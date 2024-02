Rama në Luksemburg, takon kryeministrin Fieden

Kryeministri i vendit, Edi Rama ndodhet në Luksemburg.

Ai ka zhvilluar një takim me kryeministrin, Luc Frieden, për të cilin thotë se është një mbështetës i vendosur i integrimit të Shqipërisë në BE.

Ndër të tjera, kreu i qeverisë thotë se u dakordësua zbatimi i marrëveshjes së heqjes së tatimit të dyfishtë pas daljes së Shqipërisë nga listagri.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Luksemburg – Takim me Kryeministrin e Luksemburgut, Luc Frieden, një mbështetës i vendosur i integrimit të Shqipërisë në BE, me të cilin ndër të tjera dakordësuam zbatimin e marrëveshjes së heqjes së tatimit të dyfishtë pas daljes së Shqipërisë nga lista gri dhe folëm për rritjen e mëtejshme të numrit të turistëve luksemburgezë në Shqipëri”, shkruan Rama.