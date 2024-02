Banka e Shqipërisë mban të pandryshuar normën bazë e interesit 3.25%

Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normat e interesit të depozitave dhe kredive njëditore.

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vlerëson se qëndrimi aktual i politikës monetare është i përshtatshëm në mbështetjen e aktivitetit ekonomik të vendit, ndaj vendosi sot të lerë të pandryshuar normën bazë të interesit, për lekun në nivelin 3.25%.

Guvernatori i BSH-së, Gent Sejko u shpreh sot në konferencën për mediat se gjithashtu mbeten të pandryshuar normat e interesit të depozitave dhe kredive njëditore, respektivisht në 2.25 % dhe 4.25 %.

“Këshilli Mbikëqyrës vëren se qëndrimi aktual i politikës monetare është konsistent me pritjet tona të skenarit bazë” tha Sejko.

Megjithatë, vijoi Guvernatori, Këshilli Mbikëqyrës gjykon se presionet e larta inflacioniste nga ekonomia e brendshme mbeten një faktor rreziku për stabilitetin e çmimeve në vend dhe se balanca e rreziqeve për inflacionin qëndron në kahun e sipërm.

“Në këtë kontekst, ai thekson se mbetet i gatshëm të vazhdojë procesin e normalizimit të qëndrimit të politikës monetare, nëse kjo masë do të konsiderohet e nevojshme për kontrollin dhe garantimin e stabilitetit të çmimeve. Në çdo rast, vendimet e ardhshme të politikës monetare do të kushtëzohen nga informacioni i ri, si dhe do të jenë konsistente me kahun e politikës fiskale dhe ecurinë e kursit të këmbimit”, deklaroi Sejko.