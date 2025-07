“Përgjithmonë, vajza jote e bardhë”/ Reagon për herë të parë bashkëshortja e Diogo Jotës

Më pak se një muaj nga aksidenti tragjik që i mori jetën sulmuesit të Liverpool-it, Diogo Jota, bashkëshortja e tij Rute Cardoso ka ndarë një mesazh prekës në rrjetet sociale.

Ajo publikoi tre foto nga dita e dasmës së tyre, të cilat i shoqëroi me fjalët: “1 muaj nga ‘derisa vdekja të na ndajë’. Përgjithmonë, vajza jote e bardhë.”

Çifti u martua vetëm 11 ditë para se të ndodhte aksidenti fatal në Spanjë, ku Jota dhe vëllai i tij, André Silva, humbën jetën pasi makina e tyre doli nga rruga dhe mori flakë. Sulmuesi 28-vjeçar ishte nisur për në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa pak orë më parë kishte drekuar me familjen në një resort në Portugali.

Lajmi tronditi botën e futbollit dhe mijëra tifozë e kolegë shprehën ngushëllime. Liverpool-i nderoi kujtimin e tij duke tërhequr fanellën me numrin 20 dhe organizoi një ndeshje miqësore për nder të tij. Para fillimit të takimit, stadiumi u mbush me tingujt e “You’ll Never Walk Alone”, ndërsa u mbajt një minutë heshtje për Jotën dhe të vëllanë.

Diogo Jota la pas bashkëshorten dhe tre fëmijët e tyre të vegjël, ndërsa kujtimi për të mbetet i gjallë në zemrat e tifozëve dhe të gjithë botës së futbollit.