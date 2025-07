E rëndë/ Babai vret vajzë 9-vjeçare dhe e hedh në liqen! Detajet, si i mashtroi oficerët e policisë

Një biznesmen kanadez akuzohet për vrasjen e vajzës së tij 9-vjeçare greko-kanadeze gjatë një udhëtimi që të dy bënë në Nju Jork, me autoritetet lokale që kërkojnë motivin për krimin e tmerrshëm dhe problemet financiare me të cilat po përballej 45-vjeçari.

Luciano Fratolin, i cili është me prejardhje etiopiane dhe italiane, i kishte pohuar policisë para arrestimit se e vogla Melina Galani-Fratolin ishte rrëmbyer dhe pas ankesës së tij autoritet ngritën dyshime pasi nuk u gjetën prova për ta mbështetur atë. Konkretisht, në raportin e rremë të rrëmbimit që ai paraqiti të shtunën në mbrëmje, burri pretendoi se dy burra në një furgon të bardhë rrëmbyen Melinën, duke nxitur lëshimin e një alarmi Amber. “Z. Fratolin deklaroi se ishte ndaluar në një parking pranë daljes 22 të I-87, në zonën e Liqenit George, për të urinuar.

Ai fillimisht deklaroi se ishte larguar nga automjeti i tij dhe kur u kthye, fëmija i tij ishte zhdukur. Ai raportoi një automjet të dyshimtë të bardhë në afërsi dhe dy burra në të. Ky skenar u hetua plotësisht dhe u hodh poshtë,” u tha gazetarëve zëvendëskomisioneri i Policisë së Shtetit të Nju Jorkut, Robert McConnell, sipas Montreal Journal.

Trupi i pajetë i vajzës 9-vjeçare u gjet disa orë më vonë nën një trung në ujë të cekët në skajin verior të Liqenit George, pranë qytetit të Ticonderoga, me autoritetet që deklaruan se nuk kishte shenja rrëmbimi. Babai 45-vjeçar është akuzuar për vrasje të shkallës së dytë dhe asgjësim të paligjshëm të një trupi, sipas New York Post.

Si Fratolin ashtu edhe gruaja e tij me origjinë greke, nga e cila u divorcua në vitin 2019, jetonin në Quebec. Melina e vogël, e cila jetonte përgjithmonë me nënën e saj, ishte në New York si pjesë e pushimeve të planifikuara prej kohësh me të atin. Të dy mbërritën në shtetin amerikan më 11 korrik.

9-vjeçarja u pa e gjallë për herë të fundit rreth orës 5:30 të pasdites të shtunën në një restorant në Saratoga Springs me të atin, sipas pamjeve të kamerave të sigurisë. Melina thuhet se e telefonoi të ëmën një orë më vonë dhe i tha se nuk kishte asgjë të pazakontë. Ata ishin planifikuar të ktheheshin në Quebec atë ditë.

Sipas dosjes gjyqësore, Melina u vra midis orës 7:40 dhe 9:12 të mbrëmjes atë natë.

Fratolin, themeluesi i Gambella Coffee me seli në Montreal, u dërgua në Burgun e Qarkut Essex në veri të shtetit të Nju Jorkut në orën 2 të mëngjesit të hënën. Ai u çua me pranga në Gjykatën e Qarkut Ticonderoga për paraqitjen e tij të parë në gjykatë në mesditë të po asaj dite. Ai u duk dukshëm i tronditur dhe nuk iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve, thjesht i pa ata.

Sipas Times Union, ai u deklarua i pafajshëm për akuzat me të cilat përballet, ndërsa pranoi gjithashtu se nuk mund të përballojë të punësojë një avokat – edhe pse fotot që ai postoi në mediat e tij sociale përshkruanin një mënyrë jetese luksoze, me makina dhe udhëtime të shtrenjta. Pasi 45-vjeçari telefonoi Njësinë e Reagimit ndaj Emergjencave për të raportuar rrëmbimin e supozuar të vajzës, policia fillimisht besoi se vajza e vogël ishte në “rrezik të menjëhershëm”. Megjithatë, autoritetet më vonë zbuluan mospërputhje në pretendimet e babait.

Shkaku i saktë i vdekjes së Melinës nuk është përcaktuar ende dhe autoritetet nuk kanë publikuar ende një motiv për krimin tronditës. Nuk ka pasur raportime ose incidente të mëparshme të dhunës në familje. Nëna e vajzës tha se nuk kishte shqetësime për sigurinë e fëmijës.

Megjithatë, sipas mediave lokale të Montrealit, Fratolin thuhet se po përballej me probleme serioze financiare: ai kishte qindra mijëra dollarë borxhe dhe madje po luftonte për të paguar mbështetjen financiare për vajzën e tij.

Në faqen e internetit të kompanisë së tij, Fratolin e përshkruan Melinën si “dritën e jetës së tij” dhe “një burim frymëzimi”, ndërsa përmend gjithashtu vështirësinë e tij në menaxhimin e obsesionit të tij me rendin, veçanërisht për shkak të “veprave artistike të çrregullta” të vajzës së tij.

Postimi i tij i fundit me një foto të Melinës daton në vitin 2023. Postimi i tij më i fundit, në qershor 2024, tregon vetëm një makinë Porsche.