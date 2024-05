Pas “Tiki Taka”, Eva Murati lidh kontratën me një tjetër kompani italiane

Italianët janë shumë të dashuruar me moderatoren Eva Murati. Kujtojmë se para disa javësh ajo firmosi kontratë me Tiki Taka, ndërsa një ditë më parë, ka firmosur kontratë me markën e famshme të të brendshmeve me bazë në Milano, “Yamamay”.

Edhe pse shumë e lidhur me Italinë, moderatorja nuk heq dorë nga Shqipëria. “Jo nuk mund ta them që do e lë, puna ime këtu në Shqipëri është shumë e rëndësishme dhe padyshim unë ndihem shumë mirë me gjithë karrierën time që kam ndërtuar këtu, po pse jo këto vajtje ardhjet më pëlqejnë shumë aq më tepër në televizionin italian.

Është një kontratë me një kompani menaxhimi dhe padyshim për punë dhe projekte të ndryshme. Deri tani kemi përmbyllur me dy firma shumë të rëndësishme që operojnë edhe në Shqipëri, për çanta dhe rroba banjo”, u shpreh Eva.