Pas kritikave, Egli këndon këngë patriotike me flamurin kuq e zi

Pas kritikave të fundit lidhur me interpretimin e saj në këngë patriotike, Egli Tako u rikthye fuqishëm në skenë në Drenicë, duke kënduar këngën “A vritet pafajësia” e mbështjellë me flamurin kuq e zi. Performanca e saj u prit me entuziazëm nga publiku, ndërsa këngëtarja falënderoi publikun me fjalët: “Faleminderit Drenica, ju dua!”.

Në rrjetet sociale, Egli shpjegoi se prej tre muajsh po trajtohet për një dëmtim serioz të kordëve vokale, i cili kërkon pushim të plotë dhe kujdes të vazhdueshëm. Ajo pranoi se kjo ka ndikuar në ndryshimin e zërit të saj, por theksoi se këngët patriotike i ka kënduar gjithmonë me shpirt, pavarësisht sfidave.

Kjo rikthim në skenë dhe përkushtimi i Egli Takos ndaj muzikës së vendit e vendosin atë sërish në qendër të vëmendjes pozitive të publikut.