"O akrep, m'u zhduk nga qafa, hiqmu!", Egla shpërthen keq ndaj Rozës: Do të pëlcasin tëmthat...

Teksa disa prej banorëve qëndronin në oborr duke komentuar rreth lojës së disa prej konkurrentëve të shtëpisë, disa të tjerë ishin të pozicionuar në dhomën e gjumit.

Ndërkohë Roza dhe Egla kanë patur një ‘përplasje’ me njëra-tjetrën në dhomën e gjumit, ku aktorja i është drejtuar Rozës, duke i thënë t'i hiqej qafe dhe duke iu drejtuar me fjalë të tilla si: akrep, zhapik…

“O akrep, shiko gjumin o gocë se do helmohesh fare, do na pëlcasësh ndonjë ditë këtu, do të pëlcasin tëmthat nga inati! Çlodhu o gocë, merr fuqitë. Na lër rehat dhe na u hiq nga qafa.”- shprehet Egla teksa Roza i është drejtuar nga ana tjetër: Ik!",- iu drejtua Egla moderatores.