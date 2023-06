“Nuk ka marrë rrogën...”/ Kushëriri i Eraldos: Noizy ka shkuar me të fejuarën e tij

Policia e Durrësit ka arrestuar ditën e sotme një 26-vjeçar, i cili dyshohet se i ka vendosur për herë të dytë me qëllim zjarrin lokalit të reperit të njohur, Noizy, në Currila, Durrës.

Vetë këngëtari i njohur bëri një postim në “Instagram”, të cilin më pas e fshiu, ku tregonte fytyrën e kushëririt të tij. Sipas Noizy-t, Eraldo Musteqja që i vogël kishte qenë problematik, pasi kishte ndërruar fe dhe ishte kthyer në një besimtar ekstremist.

Ndërkohë Noizy tregoi se nuk i mbante inat kushëririt me të cilin ishte rritur. Por duket se ka edhe një tjetër version të kësaj ngjarjeje. Një kushëri i 26-vjeçarit ka thënë për JOQ se Eraldo ka punuar në lokalin e Noizy-t si kuzhinier.

Noizy publikon videon, si e kërcënonte kushëriri i tij: Edhe për herë të tretë do ta bëj inshalla



Sipas kushëririt në fjalë, për disa muaj me radhë ka patur probleme me babain e reperit, i cili menaxhon edhe lokalet e tij.

Kushëriri i Eraldos thotë se ai nuk ka marrë rrogën prej 4 muajsh dhe sikur të mos mjaftonte kjo, Noizy ka kryer marrëdhënie me të fejuarën e Eraldos, që e konsideronte shok të ngushtë. Më tej ai thotë se nga mllefi për këto që i kishin ndodhur, Eraldo ka ndërmarrë këto veprime.

Mesazhi i publikuar nga joq:

'Joq pershendetje Une jam kusheriri Eraldo Musteqes qe u arrestua sot te Zins, Dua te them qe ajo qe postoi noizy eshte komplet dizinformim.

Atehere versioni i vertete eshte kshu.. Eraldo Kusheriri im, punonte te lokali tyre si guzhinjer qe bente sushi, ai disa muaj rrjesht pati probleme me babin e noizyt i cili eshte dhe ai qe merret me menaxhimin e lokalit, dhe eraldos nuk i kan dhene 4 muaj rrjesht rrogen.. si te mos mjaftonte kjo Eraldo merr vesh qe Noizy kishte shkuar edhe me te fejuaren e Eraldos te cilin e konsiderot shok te ngusht.. Nga mllefi eraldo beri kto veprime', kushëriri i Ealdos.