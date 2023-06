"Nuk e përballon dot burgun"/ GJKKO nuk bindet, merr vendimin e menjëhershëm për Lefter Allën

Gjykata e Posaçme ka caktuar një grup të ri ekspertësh për të vlerësuar gjendjen shëndetësore për ish-kryebashkiakun e Bulqizës Lefter Alla.

Kujtojmë se më herët ekspertët e parë që ndiqnin çështjen e përcaktuan gjendjen e Lefter Allës si të rëndë, duke theksuar se i rrezikohej jeta nga ky paraburgim.

Ndërkohë ky akt nuk e bindi Prokurorinë dhe tashmë kërkesa e saj u pranua për ekspertë të tjerë.

Kujtojmë se Alla u arrestua për abuzim me një tender me vlerë mbi 2.8 milion euro, me akuzën e “shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” dhe “Shpërdorimi i detyrës”.