“Një kapitull i ri nisi me Daskan”/ Dafina Zeqiri rrëfen për herë të parë ndjesitë pas ardhjes në jetë të djalit

Pas disa ditësh heshtje, këngëtarja e njohur shqiptare Dafina Zeqiri për herë të parë pas lindjes së djalit të saj, Daskan. Në një postim të ndjerë në rrjete sociale, Dafina shprehet mirënjohëse për dashurinë e marrë nga fansat, miqtë dhe familjarët.

Artistja dhe partneri i saj, Kreshnik Gjergji, janë bërë prindër për herë të parë pak ditë më parë, ndërsa emri i djalit, Daskan, ka tërhequr pamjen e origjinalitetit dhe ndjeshmërinë që mbart.

“Faleminderit prej zemrës. Ju falenderoj krejt juve per dashnine e madhe e mireseardhjen qe ia keni bo djalit tone Daskan Gjergji n'kete bote.

Me u bo nane osht si me bo update n'krejt jeten shpirt, trup, zemer, karriere… gjithçka ndjehet ma ndryshe, ma thelle. Jam super e emocionume per gjithqka qe po vjen. Nder e respekt per krejt nanat qe sakrifikojne gjithqka. Ju jeni superheroina e keaj bote.

Edhe per baballaret qe qendrojne para varrit te tyre, si mbeshtetja ma e madhe ju perulem. Burrit tem, faleminderit qe je shkrmbi jem. E di qe me qene shembulli ma i mire per djalin tone. Ju du të gjithë shumë

Le ta nisim kete kapitull te ri bashke”.