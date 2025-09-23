Mozzik në telashe: Dogana i konfiskoi orët luksoze, “Richard Mille” rezulton e falsifikuar
Mozzik, një artist i njohur shqiptar, ka rikthyer vëmendjen e publikut për një incident të pazakontë që ndodhi në kufirin e Kosovës. Ai kishte postuar një orë të shtrenjtë, një “Richard Mille” si dhuratë personale për ditëlindjen, por situata mori një kthesë të papritur pas mbërritjes në vend.
Dogana e Kosovës njoftoi se kishte konfiskuar dy orë të pa deklaruara, një e cila ishte ora prestigjioze “Richard Mille” dhe një Rolex, me një vlerë totale prej mbi 1.34 milion euro.
Autoritetet deklaruan se orët ishin kapur gjatë kalimit në Kanalin e Gjelbër, ku Mozzik nuk kishte bërë deklarimet e nevojshme. Kjo ngjarje solli dyshime dhe diskutime të shumta në media dhe në rrjetet sociale.
Më e rëndësishmja, pas ekzaminimeve zyrtare, u konfirmua se ora e prezantuar si “Richard Mille” ishte falso.
Zyra e avokatëve “Vokshi & Lata”, përfaqësuese e kompanisë zvicerane “Richard Mille”, komunikoi se ora e konfiskuar nuk ishte origjinale, një fakt i thënë qartë nga një ekspertizë e bërë për këtë rast. Tani, Dogana e Kosovës do të vazhdojë me procedurat ligjore ndaj këtë incidenti.
Pas kësaj ngjarjeje, Mozzik reagoi në Instagram, duke treguar një qasje që duket se e tregon situatën me lehtësi, duke qeshur.
Kjo mënyrë e tij e përgjigjes është përfolur nga ndjekësit e tij, që tani janë të kurioz për të mësuar më shumë për zhvillimet e ardhshme.