Microsoft, Apple, Google dhe Booking nën hetim nga BE për mashtrim
Në një zhvillim të rëndësishëm, Komisioni Evropian ka nisur një hetim mbi katër gjigantët e teknologjisë — Microsoft, Apple, Google dhe Booking — për të shqyrtuar mënyrën se si këto kompanitë përballen me mashtrimin online dhe nëse ato respektojnë legjislacionin e ri, Aktin për Shërbimet Digjitale.
Kjo nismë vjen si një përgjigje ndaj shqetësimeve të shumta në lidhje me praktikën e këtyre platformave dhe ndikimin e tyre në përdoruesit.
Aktin për Shërbimet Digjitale, i cili ka hyrë në fuqi për të rregulluar mënyrën se si shërbimet online operojnë në Europë, ka për qëllim të mbrojë konsumatorët nga përmbajtjet e dëmshme dhe mashtrimi.
Me këtë rast, Komisioni Evropian po përpiqet të zbulojë nëse këto kompani përmbushin standardet e sigurisë dhe transparencës që parashikon ky akt, duke hetuar veçanërisht masat që ato kanë marrë për të luftuar mashtrimet dhe për të mbrojtur të dhënat e përdoruesve.
Këto hetime përfshijnë një ngarkesë të madhe informacioni, ku kompanitë duhet të paraqesin dëshmi të praktikave të tyre dhe përpjekjeve për të parandaluar mashtrimet. Procedurat do të përfshijnë gjithashtu gjobitje potenciale për kompanitë që nuk respektojnë rregullat e reja.
Sipas zyrtarëve të Komisionit, është e rëndësishme që këto kompani të kenë një përgjegjshmëri më të madhe ndaj përdoruesve dhe të ndjekin parimet e transparencës dhe mbrojtjes së të dhënave.
Kjo veprimtari është një pjesë e përpjekjeve të mëdha të Bashkimit Evropian për të mbrojtur konsumatorët dhe për të ndërtuar një mjedis më të sigurt për përdoruesit e shërbimeve digjitale. Një qëndrim i tillë mund të shërbejë si një shembull për të tjera kompani në sektorin e teknologjisë në të gjithë botën.
Kjo nismë përfaqëson një hap të rëndësishëm në përpjekjet për të rregulluar një industri që ka pësuar ndryshime të mëdha në dekadat e fundit, sidomos në lidhje me përdorimin e teknologjisë për të përmirësuar jetën e përditshme të qytetarëve.