Rrjeti sirian i drogës shkatërrohet, paratë e fituara u transportuan edhe në Kosovë
Më 23 shtator 2025, prokurorët italianë njoftuan për shkatërrimin e një rrjeti të udhëhequr nga sirianët, i akuzuar për pastrim parash nga trafiku i drogës në Itali dhe Francë. Ky rrjet dyshohet se ka shndërruar paratë e gatshme në shufra ari, të cilat më pas janë transportuar në vende të ndryshme, duke përfshirë Kosovën. Në operacionin e zhvilluar, policia italiane arrestoi pesë individë në rajonet e Piedmontit dhe Lombardisë dhe sekuestruan 17 milionë euro.
Hetimi ishte rezultat i një bashkëpunimi ndërkombëtar që përfshinte policinë tatimore italiane dhe xhandarmërinë franceze, të kryer nën koordinimin e drejtori të kombëtarit kundër mafias në Itali dhe prokurorisë në Marsejë, në bashkëpunim me Eurojust dhe Europol. Gjatë gjashtë muajve të hetimeve, dyshuarit mblodhën mbi 17 milionë euro fitime nga tregtia e drogës, kryesisht në Francë, dhe transportuan këto para në automjete drejt një zone pranë Piedmontit, e cila ndodhet afër kufirit me Francën.
Aty, në bashkëpunim me kompani të përfshira në shkrirjen e metaleve të çmuara në Piedmont dhe Lombardi, këto para u shndërruan në shufra dhe fleta ari. Ky proces e bëri më të lehtë transportin e parave, duke i shndërruar ato në një aset më të përballueshëm. Prokurorët theksuan se ky ishte hera e parë që hetuesit kishin arritur të rindërtonin rrjedhën e parave të drogës nga jashtë vendit në forma të tilla.
Përveç arrestimeve në Itali, prokurorët italianë informuan se xhandarmëria franceze kishte realizuar arrestime të tjera lidhur me këtë rrjet në Francë. Ky rast nxjerr në pah kompleksitetin e operacioneve kriminale ndërkombëtare dhe si trafiku i drogës mund të shndërrohet në aktivitete të tilla si pastrim parash. Ky hetim është një shembull i rëndësishëm i bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar.